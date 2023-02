Le proteste porteranno ad un cambiamento della politica climatica?

Il cambiamento climatico in rapida accelerazione sta portando gli attivisti impegnati in prima linea in tutta Europa a ricorrere a metodi sempre più clamorosi, sia in Francia, che in Belgio e Germania.

In Germania, ad esempio, è l'organizzazione "Ultima Generazione" ad essere la più attiva.

Nel 2022, i loro attivisti hanno organizzato 276 blocchi stradali sulle strade tedesche.

Cosa vogliono?

Tra le altre cose, vogliono il limite dei 100 km/h sulle autostrade tedesche e la fine della generazione di energia a carbone.

Spiega Joel Schmitt, di "Ultima Generazione":

"È uno scandalo che oggi, nel 2023, si stia ancora scavando in un altro villaggio per estrarre lignite".

Le proteste continuano. Euronews

Il governo tedesco e la compagnia energetica RWE hanno un accordo: l'era del carbone finirà nel 2030, invece che nel 2038.

Fino ad allora, gli scavi continueranno.

Racconta l'inviato Hans von der Brelie:

"Questa è una delle miniere di lignite più grandi del mondo e la lignite viene ancora estratta. Questo è il motivo per cui le persone scendono in piazza, perché hanno paura che il collasso climatico stia arrivando, da un giorno all'altro...".

L'inviato Hans von der Breile. Euronews

Molti attivisti per il clima stanno usando metodi illegali. Multe e pene detentive ne sono il risultato.

Ma la disobbedienza civile è legittima?

Continua Joel Schmitt:

"Siamo solo in una situazione in cui stiamo accelerando verso l'inferno climatico... Non permetteremo che perquisizioni domiciliari, minacce di violenza o pene detentive ci impediscano di lottare per un futuro migliore. Sono stato in carcere per 23 giorni e la settimana dopo sono subito tornato in strada e sono tornato in carcere per un'altra settimana".

La rabbia e la disperazione stanno radicalizzando il movimento per il clima?

O la protesta porterà effettivamente ad un capovolgimento della politica, non solo climatica?