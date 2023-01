Congresso Usa: McCarthy perde anche il terzo voto come speaker

La prima seduta del Congresso statunitense dopo le elezioni di metà mandato è destinata a entrare nella storia. La Camera dei rappresentanti ha dovuto aggiornare la seduta dopo che il repubblicano Kevin McCarthy è stato bocciato per tre volte consecutive nella votazione per eleggere il nuovo speaker, che prenderà il posto della democratica Nancy Pelosi.

È la prima volta in cent'anni che la terza carica dello Stato non viene eletta alla prima votazione. A sbarrare la strada al 57enne McCarthy un gruppo di deputati dell'ala più radicale e trumpiana del partito. Cinque gli irriducibili 'No Kevin', che lo accusano di non essere abbastanza conservatore o che hanno attriti personali con lui: quanto basta per impedire il quorum di 218 voti, dato che i 212 dem hanno sostenuto compatti il loro candidato di bandiera Hakim Jeffries, primo leader afroamericano alla House.

I cinque hanno votato per il rivale ultraconservatore dell'Arizona Andy Biggs, sostenuto poi da altrettanti colleghi di partito, mentre 9 hanno votato altri candidati: un pacchetto di 19 voti che è mancato anche nella seconda votazione e che e' salito a 20 nella terza, dove la fronda si è coalizzata sul 'falco' Jim Jordan. La mancata elezione al primo colpo - seguita da altri due flop - è un fallimento imbarazzante e umiliante, che preoccupa anche i donatori del partito: è successo solo 14 volte nella storia repubblicana, di cui 13 prima della Guerra Civile e l'ultima nel 1923, quando furono necessari nove scrutini per rieleggere il repubblicano Frederick Gillett. All'epoca Gillett incontrò l'opposizione dell'ala sinistra del partito. Ora è il contrario.

Il ruolo di Speaker della Camera è tra dei più importanti della politica statunitense. Senza di lui l'Assemblea non può far giurare i suoi membri, nominare i presidenti delle commissioni o partecipare ai lavori del Parlamento. L'Assemblea tornerà a riunirsi questo mercoledì a mezzogiorno per un'altra seduta.