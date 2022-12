Una messa per Benedetto XVI, condizioni "gravi ma stabili"

Centinaia di fedeli si sono riuniti venerdì nella Basilica di San Giovanni in Laterano per una Messa speciale in onore del Papa emerito Benedetto XVI. La funzione ha avuto luogo dopo l'invito di Papa Francesco a pregare per l'ex pontefice 95enne, in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute all'inizio della settimana.

"È nostro compito questa sera pregare, sostenere il cammino di Papa Benedetto, del Papa emerito", ha detto Angelo de Donatis, cardinale vicario, che ha celebrato la messa.

Le condizioni di salute di Benedetto XVI sono "gravi" ma stabili, hanno fatto sapere i sanitari che lo seguono nel Monastero Mater Ecclesiae. Il Papa emerito resta vigile e lucido e continua anche a partecipare alla Messa.

Da quando Papa Francesco ha chiesto una preghiera per il suo predecessore, gruppi di fedeli si sono raccolti in Piazza San Pietro.