Quando si pensa alla frutta subtropicale baciata dal sole, si immaginano le banane che crescono in Sud America o i manghi che vengono raccolti in India, ma sapevate che anche un Paese europeo produce frutta subtropicale?

La Spagna coltiva anche frutti succosi come papaya e mango, oltre ad avocado e banane, ed è l'unico produttore europeo di frutta subtropicale.

Mentre i frutti subtropicali sono coltivati nelle province meridionali del continente, come Granada e Malaga, il centro della produzione è rappresentato dalle Canarie, in particolare dall'isola più grande, Tenerife, e dall'isola di La Palma.

Grazie al sole tutto l'anno e alle temperature invernali miti, il clima è perfetto per una vasta gamma di frutti subtropicali, tra cui banane, papaie e pitahaya (frutti del drago).

La Spagna produce persino varietà uniche, come il Plátano Canario, un tipo speciale di banana coltivato solo alle Canarie. È più dolce delle banane coltivate in Sud America ed è molto apprezzata in tutta la Spagna.

"Le isole Canarie sono eccezionali per la costanza del clima", afferma Manuel Escoda, responsabile marketing di Bonnysa, uno dei maggiori produttori spagnoli di frutta e verdura.

"Le loro condizioni subtropicali consentono una coltivazione eccezionale di questo tipo di frutta".

Di quali condizioni ha bisogno la frutta subtropicale per prosperare?

"Il clima, il terreno, il metodo di coltivazione... ogni prodotto richiede condizioni specifiche", afferma Escoda.

"Nel caso dei subtropicali, oltre ad adattare la varietà alla nostra zona, si tratta di riprodurre le stesse condizioni".

Nel loro habitat naturale, le piante di banano richiedono condizioni tropicali per sopravvivere. Ciò significa che hanno bisogno di temperature di circa 27 gradi e di precipitazioni annuali comprese tra 198 e 248 centimetri. Mentre alle Canarie le colture godono certamente delle temperature giuste, però l'approvvigionamento idrico è un problema.

Un campo di banane a La Palma, Isole Canarie. © ICEX/Pablo Neustadt

La media delle precipitazioni a Tenerife è di appena 10 centimetri all'anno, quindi, non potendo contare sulla natura, gli agricoltori devono ricorrere all'irrigazione. Sebbene questo possa essere preoccupante per l'ambiente, Escoda afferma che esiste un metodo più pulito per produrre prodotti subtropicali.

"Ci sforziamo di raggiungere un equilibrio tra le esigenze naturali della pianta e i metodi che possiamo applicare per essere più efficienti", spiega Escoda.

"Avendo le giuste temperature, con una minore piovosità, siamo riusciti a far sì che la pianta produca frutti con caratteristiche identiche con l'irrigazione a goccia, con un consumo d'acqua molto inferiore rispetto all'irrigazione tradizionale".

Se le Canarie hanno il sole a portata di mano e l'uso dell'acqua può essere attentamente controllato, un altro fattore benefico è il fertile terreno vulcanico. Grazie al vulcano Teide di Tenerife, il terreno delle Canarie è ricco di minerali, tra cui fosforo e potassio, di cui le piante hanno bisogno per crescere.

Prova ne sia il numero di banane che Bonnysa può coltivare alle Canarie.

"Attualmente produciamo 10 milioni di chili di banane dalle Isole Canarie, il 90% delle quali rimane in Spagna perchè c'è una forte domanda interna ", spiega Escoda.

In totale ci sono più di 8.000 produttori che coltivano banane nelle Isole Canarie e ne producono più di 400 milioni di chili all'anno, secondo l'Associazione dei produttori di banane delle Isole Canarie (ASPROCAN ).

Quali altri frutti subtropicali si coltivano in Spagna?

Mentre frutti come il cactus pitahaya prosperano nelle condizioni secche e aride delle Canarie, sulla terraferma il clima è molto diverso.

La regione meridionale dell'Andalusia è il luogo in cui si trova la maggior parte della produzione di frutta subtropicale della Spagna continentale. La costa mediterranea di Granada è giustamente conosciuta come la Costa Tropical ed è la patria della meno conosciuta cherimoya o mela caramellata.

Frutto verde e squamoso originario della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù, le cherimoya hanno più o meno le stesse dimensioni delle mele, con un interno carnoso che ha la consistenza della - avete indovinato - crema pasticcera. I frutti hanno un sapore dolce e aspro, che li rende popolari in tutto il Paese.

Pur essendo deliziosa, l'annona non è un frutto facile da coltivare in Spagna, poiché gli scarabei che la impollinano nel loro ambiente di origine non si trovano qui. Ogni fiore deve quindi essere impollinato a mano, utilizzando il polline prelevato da un altro fiore. Squadre di lavoratori agricoli eseguono questo laborioso processo ogni anno.

Un campo di banane a La Palma, Isole Canarie. © ICEX/Dpto. Multimedia

In questa regione si coltivano anche avocado e mango. Il mango più popolare in Spagna è una varietà dalla buccia verde e malva chiamata Osteen. Raccolti alla fine di agosto, prima della completa maturazione, i manghi continuano a maturare durante il viaggio verso il consumatore.

Nei prossimi anni, la Spagna spera di produrre un maggior numero di varietà di frutta subtropicale, per diventare autosufficiente e ridurre i traffici alimentari, spiega Escoda.

"Un'altra sfida che abbiamo di fronte è quella di andare avanti nello sviluppo di varietà che attualmente sono molto limitate, il che rappresenta uno svantaggio rispetto ai Paesi produttori non appartenenti all'UE", afferma.

Dove andare per trovare la migliore frutta subtropicale in Spagna?

Se volete assaggiare alcuni dei deliziosi prodotti spagnoli, le Isole Canarie sono il luogo ideale. I mercati contadini di tutta l'isola offrono frutta deliziosa tutto l'anno. Inoltre, acquistando prodotti coltivati localmente, i consumatori possono ridurre la loro impronta di carbonio.

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale della superficie coltivata", spiega Escoda.

"Questo è dovuto al fatto che i nostri prodotti sono apprezzati per la loro qualità e con il valore aggiunto di essere coltivati nell'UE".