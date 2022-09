Elezioni italiane, quale ruolo per Salvini?

Adesso si fa sul serio. Smaltita la sbornia elettorale per la vittoria di domenica la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni è chiamata a mettere ordine nella coalizione per arrivare a formare un governo che abbia il beneplacito del presidente Mattarella e il voto delle camere. Una coalizione riottosa dove ci sono dossier ancora irrisolti

Questa l'analisi di Giorgia Orlandi, corrispondente di Euronews a Roma:

Giornate importanti queste, perché si è già iniziato a parlare di incarichi. Sarà però una fase che durerà poco infatti, il 13 ottobre, il parlamento si riunirà per la prima volta dopo le elezioni per scegliere i presidenti di Camera e Senato, poi inizieranno le consultazioni e il nuovo governo potrebbe essere in carica già dalla fine di ottobre. Questo l'augurio del presidente Sergio Mattarella vista la situazione di crisi che il paese si trova ad affrontare. Ci vogliono circa 30 giorni, qui in Italia, affinché, in media un governo possa formarsi. Nel 2018 ce ne sono voluti 3 (mesi) non è il caso stavolta perché il risultato di queste elezioni è molto netto. Dunque le discussioni continuano, si parla anche del ruolo che il leader del partito della lega Matteo Salvini svolgerà e ricoprirà, lui vorrebbe poter tornare al ministero degli interni, il suo partito però ha subito una pesante sconfitta in queste elezioni anche se lui ha deciso di restare leader. Quindi continuamno le discussioni, discussioni importanti così come è importante riuscire a trovare un accordo infatti l'obiettivo di Giorgia Meloni è quello di tenere la coalizione unita.