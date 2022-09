"In Somalia si muore di fame". Allarme FAO: "Carestia imminente"

L'incombente carestia in Somalia richiederà una "massiccia risposta umanitaria". Secondo le Nazioni Unite ci sono "indicazioni concrete" che la carestia potrebbe verificarsi nel corso dell'anno nella regione meridionale di Bay. Uno scenario, quello previsto, che si aggiunge alla crisi in corso, con migliaia di persone che stanno morendo a causa di una storica siccità, aggravata dagli effetti della guerra in Ucraina.

"Gli indicatori sono estremamente allarmanti... stiamo affrontando una crisi storica in Somalia", ha dichiarato Rein Paulsen, direttore dell'Ufficio FAO per le emergenze e la resilienza."Se non saremo in grado di aumentare la risposta, ci sarà una significativa perdita di vite umane", ha avvertito.

La previsione di una carestia in quest'area trova giustificazione se si guarda alla mancanza di piogge nelle ultime quattro stagioni, ha spiegato Paulsen."Mai prima d'ora era successo di registrare quattro stagioni consecutive senza piogge e temiamo che ci sarà anche una quinta", ha detto.

Nella nomenclatura delle Nazioni Unite, si parla di "carestia" in presenza di una estrema penuria di cibo e di un significativo tasso di mortalità per fame vera e propria o malnutrizione combinata con malattie come il colera. La Somalia ha già affrontato la carestia nel 2011, ma questa volta gli effetti saranno probabilmente ancora peggiori, avvertono le Nazioni Unite.

Oltre che per la crisi alimentare in Somalia si muore anche per la violenza politica. Alcune aree del paese sono sotto il controllo dei fondamentalisti islamici di al-Shabaab, che oltre a compiere attentati e assassinii di massa, sabotano anche l'arrivo e la distribuzione di aiuti umanitari.

Secondo alcuni dati almeno un milione di persone in Somalia sono state costrette a lasciare le proprie case a causa della siccità, che sta colpendo anche altri paesi del Corno d'Africa, compresi Kenya e Etiopia.