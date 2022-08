In seguito alle ondate di attacchi aerei israeliani che hanno colpito la Striscia di Gaza facendo almeno 11 morti fra cui una bambina, salve di decine di missili sono partiti da Gaza alla volta di Israele, lanci operati dall'ala militare della Jihad islamica. Così si è espresso uno dei partovoce jiadisti......“Quelli israeliani sono stati attacchi insidiosi, come risposta 'Saraya Al Quds' (il braccio armato del Movimento della Jihad Islamica ndr) ha contrattaccato nel centro dei territori occupati per assicurarsi che gli aggressori paghino per questi crimini che non resteranno impuniti. Israele è pienamente responsabile di questa situazione, " ha detto Tariq Selmi. Di fatto l’operazione, denominata “Breaking Down”, potrebbe continuare per una settimana, ha affermato il portavoce dell'esercito Ran Kochav.

Un'operazione programmata da tempo

Le autorità israeliane hanno inoltre dichiarato di aver arrestato 19 membri del Jihad islamica durante un attacco in Cisgiordania. Secondo il primo ministro israeliano Yair Lapid "Israele ha condotto una precisa operazione antiterrorismo contro una minaccia immediata". L’escalation improvvisa segue l’arresto, avvenuto nella serata del primo agosto, di Bassem Saadi, considerato il leader del Pij nella West Bank. Nell’operazione era morto anche un ragazzo di 15 anni. Secondo le autorità israeliane l’assalto di ieri avrebbe quindi sventato un attacco imminente.

I funerali degli islamisti uccisi dai raid di Tel Aviv

In tono di sfida si sono tenuti nella Striscia i funerali degli jiadisti uccisi da Israele.....ma intanto così si è espresso il ministro della Difesa israeliano..." Continueremo a contrastare i tanti terroristi che progettano di lanciare razzi e proiettili ad alta precisione da Gaza contro Israele. Abbiamo colpito dozzine di strutture terroristiche utilizzate dalla Jihad islamica per la produzione e il lancio dei razzi": ha precisato Benny Gantz, Ministro della difesa d'Israele. Nell'impari lotta la Jihad avrebbe sparato 361 fra razzi di modeste dimensioni e colpi di mortaio. Di questi "70 sono caduti nella Striscia rappresentando quindi un pericolo per la stessa popolazione palestinese, secondo quanto sosterrebbe Tel Aviv.