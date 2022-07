Il Papa alla politica: "Contro le sfide globali superi divisioni e convenienze immediate"

Nuove scuse della Chiesa ai nativi, ma anche una dura condanna a quella che chiama "follia della guerra", un richiamo alle sfide del multiculturalismo e l'appello a una politica che non guardi alle scadenze elettorali ma alle urgenze della nostra epoca. Nel quarto giorno del suo viaggio in Canada, Papa Francesco incontra il premier Trudeau e, dal Quebec parla di pace, di migrazioni, di clima impazzito e di pandemia: "Sono tutte sfide globali della nostra epoca - dice - che sottolineano la necessità per la politica di superare gli interessi di parte. Occorre saper guardare, come la sapienza indigena insegna, alle sette generazioni future, non alle convenienze immediate".

La politica segua l'insegnamento della sapienza indigena: non guardi alle convenienze immediate, ma alle sette generazioni future Papa Francesco

Trudeau sui nativi: "Le scuse non chiudono la questione, ma sono un primo passo"

Fulcro del viaggio apostolico, il mea culpa della Chiesa per l'avallo delle politiche di assimilazione dei nativi in Canada torna anche nei commenti del premier Trudeau. "Chiedere perdono non chiude la questione ma incarna un primo passo - ha detto rivolgendosi al Papa -. Le Sue parole hanno già avuto un impatto enorme".

Non sarà la deterrenza a portare la pace. La domanda da porsi non è come proseguire, ma come fermare la guerra Papa Francesco

"Bene l'accoglienza dei profughi ucraini, ma non si tema il migrante"

"Non si divida il mondo in amici e nemici e non ci si armi fino ai denti - l'appello poi lanciato dal Pontefice -. Non sarà la deterrenza a portare la pace. La domanda da porsi non è come proseguire, ma come fermare le guerre". Bene poi l'accoglienza ai profughi ucraini, ha detto, ma il multuculturalismo è una sfida permanente: non si deve avere paura del migrante, si abbraccino invece le diversità di componenti e culture".