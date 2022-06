Caldo in Europa: la Spagna brucia, allarme siccità in Italia

Migliaia di ettari di terreno andati in fumo. Siamo in Spagna, dove l'ondata di calore che sta attraversando l'Europa, ha costretto all'evacuazione oltre 1700 persone.

La zona della Sierra de Culebra brucia da mercoledì. Altri incendi sono stati segnalati nella provincia di Toledo e in Catalogna. Il caldo torrido dovrebbe dar tregua da domenica, ma la presenza dei venti potrebbe continuare ad alimentare gli incendi.

Intanto chi può cerca di rinfrescarsi al mare.

Una spiaggia di Barcellona, 17 giugno 2022 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Qui siamo su una spiaggia di Barcellona, presa d'assalto anche durante la settimana. Questa scena si ripete praticamente in tutte le coste europee.

"Penso che questa calura sia davvero allarmante - dice una turista francese - Possiamo toccare con mano le conseguenze del cambiamento climatico. Dobbiamo trovare delle soluzioni, non si può continuare così".

Italia verso lo stato di crisi per la siccità

L'allarme siccità che ha colpito l'Italia presto si trasformerà in uno stato di crisi, secondo il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli.

Il settore agricolo è in forte affanno a causa della mancanza di piogge. In Piemonte si parla di 15 giorni di tempo per salvare i raccolti. Il livello idrometrico del Po al Ponte della Becca (in provincia di Pavia) è sceso a -3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni. In sofferenza anche i grandi laghi, come il Maggiore, sceso al minimo storico con un grado di riempimento del 22%, mentre quello di Como è al 25%. Per la Coldiretti i danni all'agricoltura sono di 2 miliardi.

Caldo anche in Svizzera e Germania

Prese d'assalto le coste europee. E chi non ha il mare fa un tuffo in piscina, al lago o nel fiume. Sulle rive del fiume Limmat in centro a Zurigo è difficile trovare un posto per stendersi.

Le rive del fiume Limmat Michael Buholzer/' KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Anche la Germania ha raggiunto picchi di temperature superiori ai 35 gradi, senza fortunatamente toccare il record del giugno 2002, quando il termometro ha superato i 38 gradi.