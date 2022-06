Signori, in carrozza!

La crisi energetica ha aumentato in modo significativo il traffico di passeggeri sui treni di tutta Europa: la riscoperta di questo mezzo di trasporto più economico ed ecologico.

Dal 15 maggio, è entrata in servizio Trainose, la società di Trenitalia che svolge servizio ferroviario su tutte le linee greche, con particolare attenzione alla sostenibilità e all'uso combinato del treno con biciclette, autobus, taxi e auto elettriche.

Secondo i vertici di Trenitalia, questa situazione rappresenta un'opportunità unica per un numero sempre maggiore di persone che si rivolgono al trasporto su rotaia, potenziando i servizi offerti.

Luigi Corradi, Amministratore delegato di Trenitalia:

"È un periodo molto importante: perché dobbiamo sfruttare la crescita di passeggeri per convincerli a usare il treno anche dopo questo momento di crisi. È per questo che ci stiamo muovendo con servizi che vanno al fuori dal treno in sè: l'e-bike, l'utilizzo della bicicletta insieme al treno, il car-sharing, l'autobus insieme al treno. Dobbiamo fornire un servizio completo che convinca i passeggeri che il treno è la scelta giusto anche per il futuro e non solo per questo periodo di crisi".

Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia. Euronews

Le compagnie ferroviarie ora forniscono servizi "porta a porta", il che significa che si occupano del trasporto del passeggero dal momento in cui lascia la sua casa fino all'arrivo alla destinazione finale.

Presto questo servizio, grazie a Trainose, arriverà anche in Grecia.

Il contratto tra le Ferrovie dello Stato italiane e il Ministero greco dei Trasporti è stato firmato lo scorso 14 aprile e avrà durata decennale, rinnovabile.

Il servizio è svolto con treni ETR 740, in cui trionfa il colore blu della Grecia.

Dario Lo Bosco è il presidente di Trainose:

"La nostra attenzione è rivolta all'intero ciclo del viaggio. Prenderemo per mano il viaggiatore dall'uscio di casa fino alla meta finale. Questo lo faremo in modo green e sostenibile, perché realizzeremo anche dei servizi integrativi di bike-sharing e di integrazione, anche con taxi, per promuovere una mobilità integrata e sostenibile".

Dario Lo Bosco, presidente di Trainose. Euronews

La crisi energetica, purtroppo, picchia forte sui costi del trasporto ferroviario: Trainose è in trattativa con il Ministero dei Trasporti greco per aumentare già il costo dei biglietti.

Cercando di aumentare anche la qualità dei servizi offerti.