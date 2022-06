Non solo Buckingham Palace, ma tutto il Regno Unito è in fermento per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II d'Inghilterra, 96 anni compiuti lo scorso 21 aprile.

Saranno quattro giorni di festa nazionale - niente lavoro, quindi -, dal 2 al 5 giugno, in cui sarà celebrato il 70° anniversario sul trono della Regina.

Ad inaugurare i festeggiamenti, giovedì 2 giugno, sarà la parata militare del "Trooping The Colour", uno degli eventi più attesi del calendario del Giubileo e al quale Elisabetta parteciperà sicuramente.

Uno spettacolo in grande stile, in cui sfileranno oltre 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti.

La parata vedrà i membri della Famiglia Reale a cavallo e in carrozza.

Alla fine della parata, nei cieli sfrecceranno gli aerei caccia della RAF, la Royal Air Force.

Sventolano le bandiere britanniche lungo The Mall, verso Buckingham Palace. (Londra, 1.6.2022) Alberto Pezzali/The Associated Press

Elisabetta, la "Diva"

La Regina Elisabetta - appena tornata dalla Scozia, dal Castello di Balmoral, a Buckingham Palace con un volo... turbolento a causa di un temporale - è, naturalmente, la "Diva" assoluta di questo Giubileo.

Il volto della sovrana - amatissima dai suoi "sudditi" - appare dappertutto, anche tra i souvenir dei negozi di Londra per turisti.

Margaret Tyler, fan sfegatata della famiglia reale, è proprietaria dello storico negozio "Heritage 77":

"Il mio augurio per la Regina è di trascorrere un periodo felice e sereno insieme alla sua famiglia. La famiglia è molto importante per lei... Ha il suo cane e i suoi cavalli... Ovviamente, ha ancora il ricordo del Principe Filippo, non si dimentica mai una persona del genere, no? Ma spero che abbia finalmente un periodo di riposo perché lavora così tanto".

La mitica Margaret Tyler. Screenshot by AP video

Una Regina... di Lego

E si festeggia la Regina anche con i Lego.

Il Legoland Windsor Resort ha presentato i suoi nuovissimi modelli, con Buckingham Palace, la Regina e i membri della Royal Family.

Principe consorte e Regina... formato Lego. Legoland Windsor Resort

Royal Family: non tutti sul balcone

Della Famiglia Reale che si affaccerà dal balcone del Palazzo non ci saranno, però, il Principe Harry e la moglie Meghan e il Principe Andrea, "declassati" per motivi... familiari o giudiziari.

Elisabetta è diventata Regina a 25 anni, alla morte del padre Giorgio VI, avvenuta il 6 febbraio 1952.

In segno di rispetto per il lutto, l'incoronazione avvenne oltre un anno dopo, il 2 giugno 1953.