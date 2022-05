Carenza di latte negli Stati Uniti, aiuti in arrivo dall'Europa

L'Europa ad aiutare gli Stati Uniti per affrontare la carenza di latte infantile. Dalla base statunitense di Ramstein, in Germania, sono partiti dei voli militari con a bordo 132 pallet di latte in polvere Nestlè. Si tratta di 1 milione e mezzo di bottiglie.

"La merce sarà caricata su uno dei nostri aerei, che le consegnerà a una struttura medica negli Stati Uniti", spiega Benjamin Taber, dell'Aeronautica militare statunitense, che sta coordinando questa missione insolita. "Trasportare latte artificiale è una novità per noi. Ma siamo qui per aiutare i nostri concittadini quando hanno bisogno di noi". In mancanza di voli commerciali per il week-end, il presidente Joe Biden ha dato l'ordine di organizzare il trasporto del latte infantile su voli militari.

"Sono felice di annunciare che il primo volo dell'Operazione Latte Artificiale con oltre 30 tonnellate di prodotto sta per atterrare in Indiana", ha scritto il presidente americano su Twitter.

Crisi del latte

Il latte artificiale è diventato una merce rara negli ultimi mesi negli Stati Uniti, a causa del conflitto in Ucraina che blocca alcune catene di approvigionamento, ma anche a causa delle chiusure di diversi stabilimenti per contaminazioni batteriche.

È soprattutto la fabbrica Abbott a essere sotto accusa. L'amministratore delegato si è anche scusato con le famiglie per la carenza del prodotto, richiamato in fabbrica. "Ci dispiace per tutte le famiglie che abbiamo abbandonato dal momento che il nostro richiamo volontario ha esacerbato la carenza di latte artificiale nel nostro Paese", ha affermato Robert Ford in una lettera al Washington Post. "È tragico e straziante", ha detto assicurando di aver "adottato seri provvedimenti", come la riconversione delle linee di produzione per adulti nello stabilimento di Columbus, in Ohio, "per dare priorità alla produzione" di latte per bambini.