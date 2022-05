La Corea del Nord ha imposto un blocco nazionale per controllare il primo focolaio riconosciuto di COVID-19, dopo aver mantenuto per più di due anni la dichiarazione, ampiamente messa in dubbio, di aver tenuto lontano il virus.

L'entità dell'epidemia non è stata resa nota, ma potrebbe avere gravi conseguenze per il Paese, che ha un sistema sanitario carente e si ritiene che i suoi 26 milioni di abitanti siano in gran parte non vaccinati.

Proprio a causa della rarissima ammissione del problema, alcuni esperti sostengono che i vertici potrebbero cercare aiuti esterni.

AP Photo 朝鮮通信社/KCNA via KNS

L'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency ha dichiarato che i test sui campioni raccolti in questi giorni da un numero imprecisato di persone con febbre nella capitale Pyongyang hanno confermato che queste sono state infettate dalla variante Omicron.

In risposta, il leader Kim Jong-un ha chiesto un blocco totale delle città e delle contee, imponendo l'isolamento dei luoghi di lavoro per unità per contenere la diffusione del virus.