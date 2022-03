L'offensiva russa contro Odessa è vicina? Forse non ci sarà, la città comunque è pronta a tutto, il suono delle sirene è l'assegno di accompagnamento distribuito ai suoi abitanti da giorni ormai.

Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, vive e lavora ormai da anni nella perla del mar Nero e ci dice che dal punto di vista geopolitico la conquista della città da parte russa è anche più importante della conquista di Kiev perché consentirebbe a Mosca di avere il pieno controllo del mar Nero, trasformandolo in un lago russo.

Il tempo finora ha giocato a favore di Odessa, la resistenza di Mariupol e Mykolayiv ha consentito alla città di attrezzarsi, alzando barricate, costruendo e posizionando i cavalli di Frisia nelle strade, gli abitanti hanno messo da parte armi, cibo e medicine.

Hanno trasformato Odessa in una città inespugnabile. Quell'Odessa che adesso scrivono e pronunciano all'ucraina con una 's'.

Anche qui donne e bambini sono partiti, ma l'80% della popolazione è rimasta: restare in fondo è resistere a Putin, è amore per una città dove, ironia della storia, si parla russo, 8 abitanti su dieci parlano la lingua di Putin.

"Assistiamo a una fiammata patriottica quasi inimmaginabile, molti cittadini sono andati a arruolarsi, chi non è stato preso per andare a combattere si dà da fare in altro modo - ci dice ancora Poletti - cucina, prepara le barricate: il morale è alto".

Ma non basta il morale alto per salvare una città, che resta vulnerabile: eppure Ugo Poletti sa che Odessa non cadrà in mano russe, dice però di non poter dire oltre. (Se vuoi ascoltare l'intervista integrale clicca il video qui sotto).

Città di mare, fondata nel 1794 da Caterina II di Russia, Odessa è anche un po' italiana. Con un cielo spazzato di vento, che in spiaggia solleva la sabbia usata per i sacchi da trincea, in queste ore prega però perché il vento non cambi.