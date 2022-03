Kiev, tulipani in piazza contro contro la guerra

Un tripudio di fiori contro la guerra. Così i residenti di Kiev, la capitale dell’Ucraina, hanno deciso di posizionare circa 1,5 milioni di tulipani, in una piazza centrale, in modo da formare lo stemma del Paese: “Un messaggio di pace e un modo per sollevare anche il morale della popolazione”, hanno spiegato alcuni residenti. C’è chi ha riferito di non aver paura dell’invasione russa e dei bombardamenti, hanno la forza necessaria per resistere e proteggere la città e il paese. I tulipani saranno portati poi anche negli ospedali.