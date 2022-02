U. von der Leyen: "ecco come uscire dalla crisi russo-ucraina"

Tra diplomazia e sanzioni, l'Europa sta preparando la sua risposta a una potenziale incursione russa in Ucraina, Euronews ha parlato con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen mentre le tensioni ribollono ai confini orientali.

Efi Koutsokosta, Euronews: Non vediamo alcun segno di de-escalation, al contrario vediamo che sia gli Stati Uniti che la Russia stanno ammassando truppe da entrambe le parti. La diplomazia ha fallito e l'Europa si sta avviando verso una guerra?

Ursula von der Leyen, presidente UE: Non dovremmo mai rinunciare a lavorare sulla diplomazia. La Russia ha creato questa crisi, facciamo di tutto affinché la diplomazia e il dialogo abbiano successo. Ma siamo anche molto chiari sul fatto che nel caso in cui ci sia un'ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, ciò avrà gravi conseguenze e costi enormi per la Russia. Abbiamo preparato un pacchetto di sanzioni molto solido e completo.

Efi Koutsokosta, Euronews: Puoi dirci di più su questo pacchetto di sanzioni?

Ursula von der Leyen, presidente UE: Limiterebbe l'accesso della Russia ai mercati finanziari dell'UE. E limiterebbe l'accesso della Russia a beni e tecnologie cruciali di cui ha bisogno e che non possono essere facilmente forniti e sostituiti, deve essere nell'interesse della Russia diminuire l'escalation.

Efi Koutsokosta, Euronews: L'Europa può davvero permettersi di imporre sanzioni che metterebbero a rischio le sue forniture energetiche?

Ursula von der Leyen, presidente UE: Sarebbe davvero una situazione grave. Ma abbiamo fatto il nostro dovere e stiamo lavorando intensamente per prevenire ed essere preparati a una tale situazione..Ho creato una partnership per la sicurezza energetica con il presidente Biden, la prossima settimana ci sarà un vertice su questa sicurezza energetica e ovviamente ho parlato con molti diversi fornitori di GNL in tutto il mondo che sono molto interessati a colmare il divario che la Russia lascerebbe.

Efi Koutsokosta, Euronews: Vorrei chiederle dell'UE come blocco coeso. Vediamo i singoli Stati membri prendere iniziative. Ad esempio, il primo ministro ungherese ha visitato Mosca e il presidente Putin e ha descritto pubblicamente le richieste russe come ragionevoli e le sanzioni inutili. Allora, qual è la leva che l'UE ha in questa fase, in questa crisi globale?

Ursula von der Leyen, presidente UE: C'è unità e allineamento molto forte all'interno dell'UE... e per quanto riguarda l'Ungheria, finora hanno sempre sostenuto le sanzioni contro la Russia e hanno annunciato che, ovviamente, manterrebbero l'unità con l'UE se fosse necessario agire.