Scattano le grandi manovre operative per la "conquista" del Quirinale, cioè l'elezione del presidente della Repubblica Italiana. In attesa di capire quali accordi e probabili trame potranno emergere nelle prossime ore, i dati essenziali sono pochi:

i 1009 grandi elettori vengono radunati lunedì alle ore 15 alla Camera per l’inizio delle operazioni di voto

Si tratta di elezioni inedite per colpa del Covid, che costringe i palazzi del potere italiani ad adattarsi alle esigenze sanitarie e ai contagi che hanno colpito anche diversi grandi elettori.

Le elezioni del presidente in pandemia

Addio alle storiche cabine (più note come catafalchi) che venivano installate a pochi passi dai banchi del governo, in aula. Molte sono le strutture esterne al Palamento che sono state allestite per garantire un assoluto distanziamento. Le cabine di voto saranno molto ampie e areate, forse ci saranno anche luci ultraviolette per sanificare l’ambiente. Gel in entrata e in uscita per sanificarsi le mani e vietati i raduni (capannelli) dei politici per scambiarsi indiscrezioni dell'ultimo minuto.

Sergio Mattarella ha completato i suoi sette anni e attorno al parlamento sono ormai ultimate le opere che permetteranno una elezione in probabile sicurezza.