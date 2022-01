Volto scuro e borsa in spalla. Silenzioso , incupito e scortato, Novak Djokovic sbarca a Dubai , espulso dall'Australia dopo la decisione definitiva del tribinale federale che ha respinto l' appello dei suoi legali impedendogli di partecipare, in quanto non vaccinato, agli Australian Open che cominciano oggi. "Un trattamenrto scandaloso", tuonano le istituzioni serbe che, al campione , dedicano il colpo d'occhio della sky line di Belgrado iluminando la torre più alta del moderno quartiere residenziale con con la scritta"sei l'orgoglio della Serbia".

Nessun particolare trapela sui programmi imminenti del tennista che ricomincerà ad allenarsi senza sapere con esatetezza se a maggio, per esempio, ci saranno le condizioni per partecipare al Roland Garros in Francia, prossimo appuntamento del grande slam. Intanto the show must go on e, sotto il cielo plumbeo di Melbourne, tutto è pronto per la partenza dell'Open di Australia.

La reazione della famiglia

Intanto alle voci di dissenso su quanto accaduto al campione serbo si aggiunge quella della famiglia di Novak. Srdjan Djokovic, il padre, ha scaricato la sua frustrazione con parole che hanno scatenato anche l'ilarità dei social. “Chiamerò la Regina Elisabetta, come leader del Commonwealth, per intervenire e proteggere i diritti umani di mio figlio. Chiedo di fermare la persecuzione politica nei suoi confronti . L’attentato al miglior sportivo del mondo è finito, 50 proiettili al petto di Novak”.

Una reazione sopra le righe, così diversa nei tono rispetto alla reazione apparentemente più composta dello stesso tennista che ha rinunciato a un nuovo appello dichiarando di essere dispiaciuto ma di essere pronto a rispettare la sentenza.