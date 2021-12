Parigi, negozi presi d'assalto per gli acquisti dell'ultimo minuto

no comment

Una folla di cittadini (rigorosamente muniti di mascherina) ha preso d'assalto i negozi parigini per gli acquisti dell'ultimo minuto pochi giorni prima di Natale.

"Come molte persone oggi - dice Olivier Demichel, direttore commerciale - sono venuto a fare i miei ultimi acquisti di Natale, di fretta: quando vedi tutte queste persone, penso di non essere l'unico in tal senso".

"Per me è un grande piacere fare shopping - afferma invece Rita Da Silva, commessa - perché amo toccare la merce, guardarla, amo la magia del Natale, sono una bambinona e penso che internet abbia portato via questa piccola magia, quest'anima infantile che tutti abbiamo dentro, qualunque sia la nostra età".