Filippine, vigile urbano dirige il traffico in costume da Babbo Natale

no comment

Ecco il vigile urbano che gestisce il traffico di Manila, Filippine, in costume da Babbo Natale.

Anche le decorazioni natalizie nei parchi della capitale portano un'atmosfera festosa, nonostante la persistente minaccia del coronavirus.

"Faccio questo per dare felicità alla gente - dice Ramiro Hinojas, il vigile 'Babbo Natale' - agli autisti che si annoiano mentre aspettano nel traffico: lo faccio in modo che possano vedere qualcosa di diverso, per renderli felici".