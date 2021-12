Mosca, tanti Babbo Natale in visita in un ospedale pediatrico

Una visita speciale in un ospedale pediatrico di Mosca. Alcuni volontari travestiti da Babbo Natale si sono calati dal tetto e, come per magia, sono entrati nelle stanze dei piccoli ricoverati per portare un po' di allegria natalizia.

Un evento importante per donare un sorriso a chi soffre, come ha sottolineato Maria Lvova-Belova, il Commissario presidenziale per i diritti dei bambini in Russia.