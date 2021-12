Continua il viaggio apostolico di papa Francesco tra Cipro e Grecia. Bergoglio condanna fermamente lo scarica barile sulle questioni legate ai fenomeni migratori. Un concetto netto e mirato quello espresso dal pontefice che è tornato per la seconda volta in pochi mesi nell’isola di Lesbo per incontrare i rifugiati bloccati nei campi profughi e per ribadire che la costruzione di barriere non è la soluzione al problema.

"Non si voltino le spalle alla realtà - ha detto il Papa - finisca il continuo rimbalzo di responsabilità, non si deleghi sempre ad altri la questione migratoria, come se a nessuno importasse e fosse solo un inutile peso che qualcuno è costretto a sobbarcarsi!"

Al campo di Mavrovouni, in riva al mare, tra i prefabbricati bianchi delle Nazioni Unite , e transenne improvvisate ma non necessarie, i profughi accolgono composti la benedizione del Pontefice.

"L'arrivo del papa è una benedizione per noi - dice una donna - Abbiamo molti problemi qui, come rifugiati. molte sofferenze. Io sono vulnerabile, non ho documenti, sono qui con la mia famiglia. Siamo abbandonati "

Prima di lasciare il campo , Bergoglio si è intrattenuto a parlare con alcune famiglie e ha voluto visitare le baracche ospitano i migranti prima di fare ritorno ad Atene per la Santa messa. .