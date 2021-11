La più grande nave da crociera del mondo è finalmente in mare aperto. La "Wonder of the Seas" ("Meraviglia dei mari") è salpata venerdì, poco dopo le 16.30 ora locale, dal porto di Saint-Nazaire, in Francia.

Il transatlantico è lungo 362 metri, ha una larghezza massima di 63 metri e può trasportare fino a 6.988 passeggeri in 2.867 cabine o suite. È alto come un edificio di 20 piani ed è costato quasi 1,2 miliardi di euro.