Uno dei due si ritroverà a sfidare Viktor Orbán in primavera per il posto di Primo Ministro ungherese. Sono Klára Dobrev e Péter Márki-Zay e sono i due candidati dell'opposizione che ora si sfidano tra loro alle primarie.

La socialdemocratica Dobrev - vincitrice a sorpresa del primo round delle primarie dell'opposizione - è la moglie dell'ex primo ministro, Ferenc Gyurcsány ed è vicepresidente del Parlamento europeo dal luglio 2019. La donna ha le idee ben chiare sulla direzione che vuole far prendere al suo Paese.

"Penso che l'Ungheria abbia bisogno di una politica di sinistra, una politica socialdemocratica", le parole di Dobrev in campagna elettorale. "Dopo 12 anni di governo di destra Fidesz, le ingiustizie in questo Paese sono diventate insopportabili e non si può permettere che aumentino ancora. Spendiamo meno della media dell'Unione europea per la salute, l'istruzione, le pensioni, le misure sociali e molto di più per la corruzione, mascherata da sviluppo economico o per i sussidi individuali".

Tra Dobrev e la vittoria c'è il conservatore Péter Márki-Zay, che oggi può contare anche sui voti del liberale e verde Gergely Karácsony. Il sindaco di Budapest si è infatti ritirato dalla corsa e ha deciso di appoggiare l'eurodeputato cristiano-conservatore.

Márki-Zay è convinto che Karácsony ritirandosi abbia preso la decisione giusta. Nonostante la maggior parte degli elettori dell'opposizione siano di sinistra o liberali, sente infatti di potercela fare: "Come sfidante di Viktor Orbán ho maggiori possibilità, rappresentando una squadra comune, che include anche quella di Karácsony. Chi non voterà per un candidato di sinistra, potrebbe votare per me ad aprile".

Il programma di Márki-Zay non è così distante da quello della sua rivale, in particolare in campo economico e ambientale. Lotta alla corruzione e una nuova costituzione sono le sue priorità. Entro domenica sera dovremmo poter sapere se potrà continuare a portare avanti le sue idee oppure no.