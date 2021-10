Le autorità giudiziarie norvegesi sembrano dare un nuovo orientamento alle indagini sulla strage con arco e frecce di mercoledì scorso a Kongsberg.

Si studia la personalità dell'assassino per chiarire quale fosse l'elemento psicologico alla base della sua azione omicida.

Il nuovo governo di Oslo intende comunque rassicurare la popolazione. L'esecutivo guidato dal laburista appena eletto Johnas Gahr Støre esclude la necessità di proclamare uno stato di emergenza terrorismo.

Il premier ha partecipato venerdì sera a una veglia a Kongsberg per ricordare le cinque persone uccise dal cittadino danese, a suo dire, di recente convertito all'Islam. hanno perso la vita nell'attacco compiuto da Espen Andersen Brathen, cittadino danese e, a suo dire, di recente convertitosi al radicalismo islamico.

Il nuovo governo vuole evitare il panico tra la popolazione e il premier ha dichiarato:

"Questo è un episodio traumatico, ed è traumatico per tutti da Nord a Sud da Est a Ovest. E come primo ministro intendo dare il mio sostegno alle autorità e ai cittadini di Kongsberg".

Le autorità norvegesi pur non escludendo al momento la matrice terroristica della strage, sembrano ormai orientate verso una causa legata al carattere patologico della psiche del pluriomicida.

L'ispettore di polizia Thomas Omholt, dice infatti che l'assassino "è stanco e mentalmente sofferente, quindi per il momento non è possibile proseguire con gli interrogatori. Il responsabile è detenuto in una clinica apposita, e posto sotto sorveglianza di polizia".

Ciononostante a Kongsberg molto cittadini non riescono a voltar pagina. Oltretutto le cause, la modalità e il responsabile della strage, l'arciere danese, sedicente musulmano Espen Andersen Brathen, non aiutano a capire la vicenda. La comprensione è utile al processo di elaborazione del lutto, soprattutto per chi è prossimo alle vittime.

Hanno perso la vita nell'attacco quattro donne e un uomo, tutti di un'età compresa tra i 50 e i 60 anni.