Processo Regeni senza imputati: ancora un contrattempo doloso

Ancora un intralcio, doloso, che rischia di rallentare il processo per la scomparsa e l’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso nel 2016 in Egitto.

Alla prima udienza in Corte d’Assise, nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, gli imputati non erano presenti.

Le autorità egiziane non hanno infatti mai fornito indirizzi utili a dare notizia degli atti del processo ai quattro ufficiali della National Security, il servizio segreto civile egiziano, che avrebbero dovuto essere alla sbarra.

Si tratta del generale Sabir Tariq e dei colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif.

Ora i giudici devono valutare se tale assenza sia volontaria per poter andare avanti con gli imputati in contumacia, diversamente potrebbe essere chiesta una sospensione del procedimento.

Tranquillino Sarno - avvocato del funzionario delle forze di sicurezza egiziane, Mohammad Ibrahim Atar Kamel - spiega cosa prevede la legge: "In tutta Europa, se non c'è certezza che l'imputato sappia di essere sotto processo in un determinato procedimento, il processo non può avere luogo".

È solo l'ultimo degli ostacoli che l'Egitto ha frapposto all'indagine, viziata da depistaggi, ritardi, false ricostruzioni, a cominciare dalla reiterata negazione che la National Security egiziana stesse sorvegliando Regeni.

Processo Regeni, Palazzo Chigi si costituisce parte civile

Da Palazzo Chigi arriva un atto concreto ma anche altamente simbolico: la presidenza del Consiglio ha deciso di costituirsi parte civile. È il segno che lo Stato è al fianco della famiglia Regeni e persegue la giustizia in uno dei casi che, più di ogni altro, mette in discussione i rapporti tra Italia ed Egitto.

Gli affari dell'Italia con l'Egitto

Lo strappo era già stato deciso nell'aprile del 2016 con il ritiro dell'ambasciatore, ma è stato un fuoco fatuo. Le relazioni diplomatiche si sono presto normalizzate perché l'Egitto resta partner privilegiato, tra le altre cose - già nel 2019 - primo cliente al mondo per le armi leggere e i software di sorveglianza venduti dall’Italia al regime di Al Sisi. Un business a cui si è aggiunta, nel 2020, la commessa da ben nove miliardi per la vendita di 2 fregate al Cairo.

Nel frattempo, al vertice dei Paesi del gruppo di Visegrad a Budapest, il presidente egiziano ha sottolineato che il suo Paese non si piegherà ad alcun “diktat” europeo circa il rispetto dei diritti umani.