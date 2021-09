Puidgemont libero, ma dovrà tornare in Sardegna

La Corte d'Appello di Sassari ha convalidato l'arresto del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont, ma non ritiene di dover applicare alcuna misura cautelare, se non quella del divieto di lasciare la Sardegna fino a quando non verrà assunta la decisione se estradarlo o meno.

Intanto, la difesa dell'esponente politico ha annunciato un ricorso al Tribunale generale dell'Unione europea, per ottenere la sospensione della revoca dell'immunità parlamentare.

Per i militanti della causa indipendentista catalana, come Jordi Cuixart, Puigdemont è "il legittimo presidente della Comunità autonoma", ma "la soluzione del problema dell'indipendenza dovrà arrivare dalla politica, non dai tribunali".

Manifestazioni a sostegno di Puigdemont si sono svolte tanto in Spagna quanto in Sardegna, dove, nella provincia di Alghero, forti sono i legami linguistici e culturali con la Catalogna.

In passato Puigdemont è stato arrestato e rilasciato in paesi diversi già quattro volte. Nel 2018, quando fu fermato dalla polizia tedesca perché inseguito da un mandato d'arresto per "ribellione", le autorità ne negarono l'estradizione, per il fatto che il capo d'imputazione spagnolo non ha un corrispettivo in Germania. Dopo quell'episodio, Madrid modificò le accuse a carico del leader indipendentista.