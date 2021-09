Il patto sulla sicurezza siglato da Australia, Regno Unito e Stati Uniti tiene banco anche a New York, dove è in programma l'assemblea generale dell'Onu. Prima dell'inizio dei lavori i ministri degli Esteri dei Paesi europei si sono incontrati per discutere dell'accordo in chiave anti cinese, che ha portato alla cancellazione del maxi contratto per i sottomarini diesel francesi a Canberra a favore di quelli nucleari americani.

Un'intesa che la Francia considera una pugnalata alla schiena. Il premier britannico Boris Johnson ha provato a usare toni distensivi: "Il Regno Unito e la Francia hanno una relazione importante, indistruttibile, fondata su valori comuni. Parleremo con tutti i nostri partner su come far funzionare il patto tra Regno Unito, Stati Uniti e Australia, in modo che non sia divisivo", ha detto Johnson.

Intanto Macron incassa l'appoggio di Ursula von der Leyen, prima dirigente europea a scendere in campo apertamente a favore della Francia nella crisi dei sottomarini. Uno dei nostri Stati membri è stato trattato in modo inaccettabile, vogliamo sapere cosa è successo e perché", ha detto la presidente della Commissione europea in un'intervista alla Cnn.

L'ira della Francia, che ha richiamato per la prima volta gli ambasciatori a Washigton e Canberra. rischia di avere ripercussioni anche sull'ultimo round di negoziati per l'accordo di libero scambio tra Unione europea e Australia.

Ma non c'è solo il risvolto economico dei sottomarini, c'è anche quello politico di una nuova alleanza di sicurezza in Asia di cui erano stati tenuti all'oscuro tutti e che riflette un mutamento di interessi strategici americani, dall'Europa all'Indo-Pacifico per contrastare Pechino. Come conferma anche l'imminente vertice alla Casa Bianca tra i leader del Quad (Usa, India, Giappone e Australia), anche se Biden dirà all'Onu che non vuole "una nuova guerra fredda" con il Dragone, assicura la Casa Bianca.

Toccherà a Biden cercare di riconquistare la fiducia degli alleati nell'arena internazionale dell'Onu, mentre è incalzato da una serie di crescenti problemi interni: la crisi migratoria al confine col Messico, un'agenda socio-economica in stallo al Congresso dove peraltro non potrà inserire la regolarizzazione dei Dreamer, il rischio di default dopo che i repubblicani hanno annunciato che non voteranno l'aumento del tetto del debito, l'impennata della pandemia e la frenata sulla terza dose divaccino.

Una prima mano tesa è l'annunciata riapertura delle frontiere ai viaggiatori internazionali vaccinati a partire da novembre. Un segnale subito accolto positivamente dalla Ue e da varie capitali europee come "great news" per gli investimenti e l'export europeo, nonché per le relazioni transatlantiche. Ma cruciale sarà la telefonata chiarificatrice attesa a ore col Macron: non è detto che basterà a calmare le acque.