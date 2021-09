Un viaggio apostolico breve ma carico di significato. Prima l’Ungheria e poi la Slovacchia. Ricordando quanto sia importante la politica dell’accoglienza, a Budapest Papa Francesco ha incontrato il Primo ministro Viktor Orban e il Presidente della Repubblica ungherese Janos Ader. Presenti anche il Segretario di Stato Pietro Parolin e il ministro degli Esteri vaticano, Paul Gallagher. Un colloquio cordiale, fanno sapere fonti del Vaticano, incentrato su ambiente e famiglia.

La visita del Pontefice e il faccia a faccia con Orban, distante dalle posizioni della Chiesa su temi come migranti e rifugiati, arriva all’indomani dell’incontro a Roma tra il Cardinale Gallagher e il leader della Lega Matteo Salvini, in linea con le posizioni di Orban.

L'incontro tra il Papa e Orban

Il faccia a faccia tra il Santo Padre e il Primo ministro ungherese si è svolto al Museo delle Belle Arti di Budapest, secondo il programma previsto, in un clima cordiale. 40 minuti di colloqui. Al termine dell’incontro, il premier ungherese ha fatto sapere di aver chiesto al Pontefice "di non lasciare che l'Ungheria cristiana perisca". I precedenti incontri di Francesco con Orban non erano stati udienze private e risalgono in Vaticano al 2016, in un'udienza alla delegazione dei parlamentari cristiani, e al 2017, con altri capi di Stato e di governo per l'anniversario dei Trattati di Roma.

Il Papa ai fedeli: "Siate aperti e rispettosi"

Il Papa, in occasione del Consiglio ecumenico delle Chiese e alcune comunità ebraiche, e poi durante la Messa, ha sottolineato che l'antisemitismo serpeggia ancora, è una minaccia che va spenta" . Al popolo ungherese e ai fedeli presenti Francesco ha chiesto di essere sempre aperti, radicati e rispettosi.

"Ogni volta che c'è stata la tentazione di assorbire l'altro non si è costruito, ma si è distrutto”, ha sottolineato Bergoglio. “Così pure quando si è voluto ghettizzarlo, anziché integrarlo. Quante volte nella storia è accaduto! Dobbiamo vigilare e pregare perché non accada più.” Il Papa ancora una volta ha chiesto ai fedeli di non chiudersi "in una rigida difesa" di una propria identità" ma di essere aperti verso gli altri per raggiungere una "società fraterna".

La visita pastorale del Papa, che è apparso in buona salute dopo l’intervento di luglio, prosegue ora in Slovacchia fino a mercoledì, giorni fatti di celebrazioni, incontri con le autorità, con gli ecumenici, con le comunità ebraiche, e con i giovani.