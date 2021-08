no comment

Decine di ciclisti nudi scendono nelle strade di Amsterdam per protestare contro l'uso di auto che inquinano l'ambiente e per creare consapevolezza per la sicurezza dei ciclisti durante l'annuale World Naked Bike Ride di quest'anno.

Screengrab from AFP video

"Come donna mi sento un po' nervosa - afferma Leslie, una partecipante - essendo così poche donne in un gruppo di uomini, penso che se ci fossero più donne allora ci sarebbe più accettazione da parte delle donne e sarebbe più facile.

Penso che entrare in un ambiente in cui ci sono solo un sacco di uomini nudi lascia un po' più di soggezione, ma le persone sono adorabili, non è mai stato un problema".