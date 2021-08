Tunisia, l'incertezza regna sovrana e la gente abbandona il Paese

Da qualche settimana vige una sorta di politica di emergenza in Tunisia: il presidente Kais Saied deve ancora nominare un nuovo primo ministro e tracciare una chiara tabella di marcia per il futuro del Paese.

Nel frattempo, coloro che potrebbero contribuire a plasmare il futuro continuano ad andarsene.

Bilal è nato e cresciuto sulla costa tunisina, da dove ha tentato più di una volta la pericolosa traversata del Mar Mediterraneo.

"Sono partito 12 volte, a far data dal 2011, l'ultima è stato nel 2017, sono andato anche 2, 3 volte l'anno".

Per lui le persone continuano a cercare vie d'uscita a causa della mancanza di opportunità in Tunisia, ma crede che la presa del potere del presidente Kais Saied non scatenerà un esodo di massa, anzi.

"Non è vero, è l'esatto contrario: le persone sono felici e pensano meno all'emigrazione clandestina, bravo Saied.

Non è un colpo di Stato, avrebbe dovuto farlo molto tempo fa per aiutare la gente, altrimenti tutti emigreranno: se non lo avesse fatto, il Paese sarebbe andato a fuoco e tutti se ne sarebbero andati, uomini, donne, bambini e anziani".

Le autorità tunisine hanno una spiegazione bizzarra riferita alle partenze: per Saied, i giovani vengono pagati per lasciare il Paese illegalmente, con l'obiettivo di danneggiare la Tunisia dall'interno e i suoi legami con l'Unione europea.

Questo 19enne ha invece una versione diversa: "Non c'è futuro qui in Tunisia", dice sconsolato.

Spera di attraversare l'Italia quanto prima e poi arrivare in Svizzera, dove vorrebbe diventare un calciatore: cercherà di farlo intrufolandosi in uno dei camion o dei container in partenza.

"Pericoloso? No, un certo numero di ragazzi del mio quartiere è andato via in questo modo, non sono troppo preoccupato per il rischio".

Tuttavia, il rischio è rappresentato dalla morte: Mehdi ha perso un vicino di 20 anni che si era intrufolato in un container refrigerato: il suo corpo congelato è stato trovato quando la nave era ormai giunta in Italia.

Crisi su crisi

Ad El Jellaz, il più grande cimitero di Tunisi, gli addetti lavorano 24 ore su 24 per scavare nuove tombe.

Hassan, uno dei becchini, dice che il cimitero esiste da 900 anni ma non c'è mai stato un periodo come questo: dice di aver seppellito 800 vittime del Covid nell'ultimo anno.

La pandemia ha colpito duro in un paese segnato da anni di instabilità politica e crisi sociali ed economiche. Il Covid ha causato la morte di oltre 20mila tunisini. Ma secondo alcune stime il numero potrebbe essere tre volte superiore. La carenza di ossigeno e di personale è stata particolarmente grave durante la crisi, che si fa ancora sentire in tutto il paese.

Solo il 5% del budget della Tunisia è destinato alla sanità, tre volte meno di quanto raccomandato dall'OMS. Per molti tunisini, già esasperati dalla crisi economica, il Covid - e la percezione che il governo non stesse facendo abbastanza - è stata la goccia che fatto traboccare il vaso.

Finora solo il 9% dei tunisini è stato vaccinato. Il presidente Kais Saied ha annunciato per domenica l'inizio di una campagna di vaccinazione di massa, dopo che i paesi dell'Unione europea e la Cina hanno inviato alla Tunisia 6 milioni di dosi nell'ultima settimana.

Assicurarsi l'aiuto internazionale è il primo passo per accrescere la credibilità dell'attuale amministrazione e ripristinare almeno in parte la fiducia del popolo tunisino nella sua classe dirigente.