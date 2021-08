Francia: migliaia di persone in piazza per dire no al pass sanitario

Al grido di libertà, migliaia di persone hanno marciato a Parigi e in altre città francesi contro l'estensione del pass sanitario.

Quarta settimana di proteste, dunque, per le restrizioni che esluderanno da caffè, cinema, teatri, musei, ristoranti coloro che non saranno in possesso del pass, il documento in cui si certificano le vaccinazioni, le eventuali guarigioni da Covid 19, i risultati dei test PCR.

Le manifestazioni arrivano due giorni dopo che il Consiglio costituzionale francese ha dato il via libera alle norme sul green pass, che obbligano - da lunedì - a presentare la certificazione, oltre che per avere accesso ai luoghi culturali e ricreativi, anche per prendere aerei, treni e bus a lunga percorrenza e, in alcuni casi, per entrare in ospedale, se ciò non pregiudica il diritto alle cure sanitarie, e per accedere alle residenze per anziani.

Nel tweet di AFP: "Da Tolone a Lille, da Bordeaux a Parigi, i francesi manifestano per il quarto fine settimana consecutivo contro l'estensione della tessera sanitaria e la vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari, convalidata giovedì dal Consiglio costituzionale #AFP".

La normativa prevede anche l’obbligo di vaccinazione - almeno la prima dose - per il personale sanitario entro il 15 settembre.