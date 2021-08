La sollevatrice di pesi Laurel Hubbard non ha mai pensato alle attenzioni che inevitabilmente l'attendevano quando è diventata la prima donna transgender a competere alle Olimpiadi. "Come alcuni di voi sapranno, non sono mai stata coinvolta nello sport per cercare pubblicità o visibilità", ha detto ai media.

Questa donna di 43 anni è stata al centro di un intenso esame e dibattito ai Giochi di Tokyo. "Gran parte della percezione negativa non è realmente basata su un qualche tipo di prova o principio, ma si basa sulle emozioni delle persone che spesso credo reagiscano con paura o disagio, e spero che, col tempo, sapranno aprirsi a una prospettiva più ampia "

Nonostante i timori di una competizione sleale da più parte sollevati, Hubbard non è stata in grado di completare alcuno dei suoi primi tre sollevamenti e si è trovata fuori concorso nella divisione femminile 100+.

Laurel Hubbard della Nuova Zelanda gareggia nell'evento di sollevamento pesi femminile +87 kg alle Olimpiadi estive del 2020, lunedì 2 agosto 2021, a Tokyo, in Giappon Seth Wenig/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

"Tutto quello che ho sempre voluto essere è me stessa" , ha detto. " Sono molto grata di aver avuto l'opportunità di venire qui".

Hubbard, che è stata molto tranquilla nel periodo precedente alle Olimpiadi e durante la competizione, a parte le dichiarazioni rilasciate dalla federazione, è pacato e molto riservato. Ma come atleta, il palcoscenico olimpico la attraeva.

È la prima volta che atleti apertamente transgender partecipano alle Olimpiadi; ma Hubbard ha minimizzato il suo ruolo storico

"Questo tipo di situazioni sono sempre abbastanza difficili per me", ha detto a un piccolo gruppo di giornalisti il ​​giorno dopo il suo addio alle Olimpiadi. "E mentre riconosco che la mia partecipazione allo sport è un argomento di notevole interesse per alcuni, in un certo senso non vedo l'ora che arrivi la fine della mia carriera di atleta e l'attenzione che ne deriva" .

Laurel Hubbard della Nuova Zelanda lascia cadere il bilanciere durante un sollevamento, nell'evento di sollevamento pesi femminile di +87 kg alle Olimpiadi estive del 2020, lu Luca Bruno/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Il Comitato Olimpico Internazionale ha permesso per la prima volta alle persone transgender di partecipare nel 2004.

Nel 2015, il CIO ha prodotto una serie di raccomandazioni per includere gli atleti transgender. Politiche simili sono state applicate da molti organismi sportivi, inclusa l'International Weightlifting Federation, sulla base delle raccomandazioni del CIO.

Il Cio ha dichiarato durante i Giochi di Tokyo che pubblicherà un nuovo "quadro" per l'ammissibilità degli atleti transgender, tenendo conto dei più recenti studi scientifici. Questo servirà come base per lo sport per sviluppare le proprie politiche aggiornate.

Nel sollevamento pesi, le donne transgender devono dimostrare che il loro testosterone è al di sotto di un certo livello dopo la transizione , un requisito che Hubbard ha soddisfatto.

La sollevatrice transgender aveva vinto un argento ai campionati del mondo del 2017, ma non aveva gareggiato nei 18 mesi prima di Tokyo perché la pandemia di coronavirus aveva influito sul programma delle gare.