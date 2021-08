Il giuramento dei parlamentari del Sudan del Sud

no comment

Il nuovo parlamento del Sudan del Sud ha prestato giuramento lunedì, realizzando una delle condizioni più importanti previste dagli accordi di pace del 2018. In totale 588 parlamentari - del partito presidenziale e delle ex fazioni ribelli che hanno firmato l'accordo - hanno partecipato alla cerimonia nella capitale Juba; assenti 62 deputati Il presidente Salva Kiir non ha preso parte alla cerimonia.

"Solo attraverso un obiettivo comune e l'amore per gli altri possiamo mandare avanti il ​​nostro Paese, assicurando un futuro alle nuove generazioni", ha affermato Daniel Awet, deputato del partito al potere, il Movimento di liberazione del popolo del Sudan (SPLM).