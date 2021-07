Londra, da parrucchieri a contadini: anche i capelli diventano "green"

no comment

I parrucchieri di tutto il Regno fanno la loro parte per l'ambiente, riciclando...i capelli tagliati per aiutare a pulire le fuoriuscite di petrolio, fare il compost o generare energia.

L'avreste mai detto?

In un salone dell'est di Londra, Fry Taylor, uno dei fondatori del "Green Salon Collective", dimostra che i capelli tagliati vengono utilizzati, per esempio, in filtri disinquinanti.

Il compostaggio è un altro uso "green" dei capelli, il cui ricco contenuto di azoto li rende un supplemento di fertilizzante ideale.

Il membro del "Green Salon Collective" Ryan Crawford, proprietario di un salone nella città di Milton Keynes, a nord-ovest di Londra, ha sperimentato i capelli nel...suo orto di casa.

Ottimi risultati e ottime verdure "capellute"!

Nell'ultimo anno, circa 600 saloni nel Regno Unito e in Irlanda hanno aderito al collettivo, che ha accumulato circa 500 chili di capelli.

Il collettivo ha anche raccolto 3,5 tonnellate di metallo da riciclare.