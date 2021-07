L'attrice britannica Tilda Swinton vince il Palm Dog Award

L'attrice britannica Tilda Swinton è diventata l'ultima destinataria del Palm Dog Award.

Lo stravagante e irriverente premio celebra le performance canine in tutti i film proiettati al Festival di Cannes.

La Swinton ha partecipato alla cerimonia per ritirare il Palm Dog Collar per conto del suo trio di Springer Spaniel, che appaiono sullo schermo con lei in "The Souvenir Part II", in cui recita con sua figlia Honor.

"'Siamo così, così, così entusiasti di ricevere questo premio", ha detto alla stampa all'atto della premiazione.

La regista Joanna Hogg ha tenuto il suo discorso a mezzo social davanti alla folla, dicendo che è stato un piacere lavorare con il trio canino.

Screengrab from AP video

Sono stati assegnati anche due Gran Premi della Giuria per i pooch performer in 'Red Rocket' e 'Lamb'.

Alcuni dei registi coinvolti in "Lamb" di Valdimar Johannsson erano presenti anche per ricevere il premio per il cane pastore Panda, che fa l'estremo sacrificio per il suo padrone nella pellicola drammatica islandese.

The Palm Dog è stata istituitanel 2001 dal giornalista cinematografico britannico Toby Rose per celebrare i cani a Cannes.

Nel 2019 Quentin Tarantino è stato insignito del Palm Dog Collar per conto del suo attore canino Sayuri, che ha vinto il premio per la sua interpretazione di Brandy in "C'era una volta a Hollywood".