Bogotà: un murales per difendere i diritti della comunità LGBT

Bandiere arcobaleno, slogan in favore di maggiori diritti civili, musica e carri. Migliaia di persone hanno preso parte all’annuale parata del gay pride a Bogotà. Un corteo colorato ha sfilato per le vie della capitale della Colombia, dal Parco Nazionale Enrique Olaya Herrera alla Plaza de Bolívar, nel centro della città. In segno di solidarietà con la comunità LGBT, l'artista Sandra Marcela ha voluto creare un murales dedicato agli omosessuali.