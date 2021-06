Rabbia indigena in Canada: alla luce oltre 700 tombe senza nome

130 convitti obbligatori per oltre 150.000 bambini: i numeri dell'assimilazione forzata

Nuove, macabre ombre sulle politiche di assimilazione forzata del Canada nei confronti delle popolazioni aborigene. 751 tombe senza nome sono state riportate alla luce in Saskatchewan, nell'area un tempo occupata da uno degli oltre 130 convitti, in buona parte gestiti dalla Chiesa cattolica fino alla fine degli anni '90, e in cui più di 150.000 bambini delle comunità aborigene sono stati rinchiusi a partire dalla metà del XIX secolo per costringerli all'integrazione culturale.

"Testimonianze convergenti ci avevano fatto supporre che fosse una zona di sepolture - dice Cadmus Delorme, rappresentante della comunità Cowesses, che oggi amministra la riserva -. Negli anni '60 c'erano forse dei nomi su queste tombe, ma la Chiesa cattolica potrebbe da allora aver rimosso le lapidi".

Il convitto operativo fino al 1997. A maggio in British Columbia trovati i resti di oltre 200 bambini

La Marieval Residential School era stata fondata dal governo canadese e poi gestita, dal 1899 to 1997, dalla Chiesa cattolica. Non è ancora chiaro a se le tombe rinvenute appartengano ai piccoli ospiti della struttura, ma poco più di un mese fa, altri scavi in British Columbia avevano portato alla luce i resti di 215 bambini e riacceso i riflettori sul sistema dei convitti obbligatori. Disciplina ferrea e divieto, per i bambini, di parlare la loro lingua, si accompagnavano a condizioni di igiene molto precarie. Molti di coloro che sono riusciti a fuggire, hanno raccontato di violenze e abusi ricorrenti. Circa 6.000, secondo stime incomplete, i bambini che sarebbero morti all'interno di questi istituti.

Commemorazioni per i 215 bambini di cui a maggio sono stati trovati i resti in British Columbia Lars Hagberg/AP

La comunità Cowesses che amministra la riserva: "Il Papa si scusi"

"Il Papa deve scusarsi per quanto è accaduto all'istituto per bambini indigeni della Marieval residential school - dice ancora Cadmus Delorme -. Deve scusarsi per il prezzo pagato dalla nostra comunità. Le sue scuse sarebbero un primo passo, nel lungo processo per rimarginare le ferite lasciate da questi drammatici eventi".

La comunità Cowesses chiede i conti alla Chiesa cattolica: "Il Papa si scusi" Chris Young/AP

Il silenzio della Chiesa, la solidarietà di Trudeau: "Denunceremo questa ingiustizia"

"Ho il cuore spezzato - scrive su Twitter il premier canadese, Justin Trudeau -. Non possiamo riportare indietro questi bambini, ma onoreremo la loro memoria e denunceremo questa ingiustizia"

Solidarietà è intanto stata espressa dal premier canadese Justin Trudeau. "Non possiamo riportare indietro questi bambini - ha scritto su Twitter - ma onoreremo la loro memoria e denunceremo questa ingiustizia". Già alla fine del 2017, il governo canadese aveva presentato scuse ufficiali per il sistema dei convitti obbligatori. Ancora silenzio, invece, dalla Chiesa Cattolica, che ne gestiva circa il 70%.