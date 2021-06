C'è grande attesa in Bosnia-Erzegovina per la sentenza d'appello che i giudici dell'Aia pronunceranno questo martedì a carico di Ratko Mladic. Nel 2017 la corte aveva riconosciuto l'ex militare serbo colpevole di 10 capi d'accusa, tra cui crimini di guerra e contro l'umanità, e lo aveva condannato in primo grado all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica, l'assedio di Sarajevo e altri crimini di commessi durante il conflitto in Bosnia tra il '92 e il '95.

Dopo 16 anni di latitanza, nel 2011 l'ex capo militare dei serbi di Bosnia era stato arrestato a casa di suo cugino nel villaggio di Lazarevo, in Serbia. I familiari delle vittime presenti all'Aia per seguire il processo, si aspettano che la sentenza di primo grado venga confermata. "Speriamo che confermino l'ergastolo - dice una madre che ha perso due figli a Srebrenica - e speriamo anche che venga riconosciuto colpevole dei genocidi commessi in altre città della Bosnia.".

L'accusa ha chiesto che Mladic venga riconosciuto colpevole anche del genocidio commesso in sei comuni bosniaci nel '92 per cui era stato assolto in primo grado. Il processo d'appello si è aperto ad agosto dell'anno scorso dopo alcuni rinvii dovuti alle condizioni di salute dell'ex militare, che in Serbia è ancora visto da tanti come un eroe nazionale, condannato ingiustamente. Anche dopo l'apertura del processo, i suoi legali avevano chiesto di interrompere le udienze per l'incapacità di Mladic di affrontare il procedimento.