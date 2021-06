Come al termine di un gigantesco stress test, tra i punti critici che la pandemia ha reso visibili ci sono anche quelli legati al trasporto aereo, ai viaggi e al turismo. Dopo mesi di disagi e di frustrazioni per gli utenti delle compagnie, l'Organizzazione Mondiale del Turismo ha deciso di varare un codice internazionale per la difesa dei diritti dei viaggiatori.

La giurista Alicia Gomez spiega che in base alle nuove regole, in caso di pandemie o di altre catastrofi maggiori, i turisti avranno garantita l'assistenza di base se dovessero restare bloccati in un paese diverso dal loro, e avranno diritto anche a servizi sanitari, cure mediche, rimpatrio e facilitazioni per ottenere i visti. "Tutte le garanzie necessarie per farli sentire al sicuro", ha concluso ottimisticamente.

Ottimista anche Massimo Garavaglia, ministro del Turismo italiano: "Il turismo ha bisogno di qualcosa di semplice: regole chiare, semplici e veloci. Una volta ottenuto questo, il turismo ripartirà da solo"

Al nuovo testo stanno lavorando i rappresentati delle compagnie aeree, dell'industria alberghiera e dei tour operator, oltre ai delegati di più di cento paesi di tutti i continenti. Ad Atene, dove si è tenuta la riunione bilaterale tra Unione europea e OMT, tutti hanno sottolineato l'importanza di un approccio unico e unitario ai tanti problemi del settore, con l'intenzione di individuare una direzione di marcia che permetta a tutti gli attori del comparto di migliorare gli standard qualitativi.

Per Ozgul Oksan Yavuz, viceministra del Turismo turco "l'obiettivo del Codice è di sviluppare gli standard minimi internazionali per i turisti in situazioni di emergenza. Nel testo cerchiamo di tenere conto delle lezioni da trarre dal Covid-19 per coprire tutte le eventuali situazioni di emergenza. Sarà uno strumento per la gestione del rischio".

Gli scenari presi in considerazione per gli anni futuri non nascondono la possibilità di potersi ritrovare davanti a situazioni analoghe a queste causate dalla pandemia, ma la direzione presa, secondo Alessandra Priante, direttore per l'Europa dell'OMT, è quella giusta: "Questo nuovo protocollo veicola un messaggio molto forte. A livello europeo tutti i paesi sono presenti nell'organismo, ed é un ulteriore segno di come il peso politico del settore turistico stia crescendo, passo dopo passo. Per le persone ormai il turismo è entrato a far parte dei fattori che caratterizzano le nostre esistenze".

Una bozza conclusiva del Codice internazionale per i diritti dei turisti sarà diffusa in autunno. Una volta approvato toccherà ai singoli Stati membri produrre la legislazione necessaria a livello nazionale e avviare l'armonizzazione del settore alle nuove norme.