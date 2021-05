Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale durante la 68esima spedizione. Nel 2022 l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) sarà lanciata dalla Florida verso la stazione come membro dell'equipaggio "Crew-4", assieme agli astronauti della NASA Kjell Lindgren e Bob Hines. A portarli in orbita sarà un veicolo spaziale Crew Dragon di SpaceX.

Questa sarà la seconda missione spaziale per Cristoforetti, che diventerà la prima donna europea al comando della ISS. "Tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale per rappresentare l'Italia e l'Europa è già di per sé un onore - he detto l'astronauta in un comunicato diffuso dall'ESA -. La nomina alla posizione di comandante è ulteriore motivo di soddisfazione professionale. Cercherò con umiltà di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare il mio equipaggio, composto di persone eccezionali".

"La nomina di Samantha al ruolo di comandante della ISS è un'ispirazione per un'intera generazione che sta concorrendo per entrare nel corpo astronauti dell'ESA - ha detto il direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher -. Non vedo l'ora di incontrare i candidati finali e colgo l'occasione per incoraggiare ancora una volta le donne a farsi avanti".

Samantha sarà la quinta tra gli astronauti ESA a comandare la Stazione Spaziale Internazionale, e la quarta della classe astronauti del 2009. Le decisioni sull'assegnazione dell'equipaggio e sul ruolo che ogni astronauta svolge sulla Stazione sono prese di comune accordo dal Multilateral Crew Operations Panel (MCOP), che comprende i rappresentanti di tutti e cinque i partner internazionali: l'agenzia spaziale statunitense NASA, l'agenzia spaziale russa Roscosmos, l'agenzia giapponese di esplorazione aerospaziale JAXA, l'Agenzia Spaziale Europea ESA e l'agenzia spaziale canadese CSA.

La nomina di Cristoforetti è arrivata mentre è in corso la selezione di nuovi astronauti per l'ESA. La scadenza per presentare la domanda è appena stata estesa al 18 giugno 2021, per accogliere l'aggiunta della Lituania come membro associato di ESA. L'italiana è entrata a far parte del corpo degli astronauti ESA durante l'ultima campagna di reclutamento dell'Agenzia nel 2008-09.