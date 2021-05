L'impegno degli Stati Uniti: "Stabilità e ricostruzione a Gaza"

Missione in Israele e in Cisgiordania per il Segretario di Stato americano Antony Blinken, che assicura il ``sostegno internazionale dopo la guerra e l’impegno a tenere fuori dalla ricostruzione i militanti di Hamas. Blinken martedì ha incontrato i leader israeliani e palestinesi per mostrare il sostegno americano alla tregua raggiunta dopo 11 giorni di conflitto, che hanno ucciso più di 250 persone.

"Gli Stati Uniti lavoreranno per raccogliere il sostegno internazionale intorno all'impegno per il cessate il fuoco - ha detto Blinken - Allo stesso tempo daremo un contributo alla ricostruzione. Lavoreremo con i nostri partner, a stretto contatto con tutti, per assicurare che Hamas non benefici di questi fondi".

Gli obiettivi degli Usa nella regione sono quattro, ha elencato il segretario di Stato: l'impegno per la sicurezza di Israele, lavorare per la stabilità, sostenere le necessità umanitarie per la ricostruzione di Gaza, rafforzare le relazioni con i palestinesi.

Netanyahu, “diritto a difenderci”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che Israele rimarrà vigile per garantire la sicurezza del suo territorio. ”Qualunque cosa accada - ha detto - Israele si riserverà sempre il diritto di difendersi da un regime impegnato nella nostra distruzione, alla ricerca continua di armi di distruzione di massa per raggiungere il suo obiettivo”.

L’incontro si è anche concentrato sul principale nemico di Israele, l’Iran: “Ci consulteremo in maniera ravvicinata con Israele sui negoziati con Teheran, le cui azioni destabilizzano la regione”, ha aggiunto Blinken. “Bisogna espandere le opportunità per i palestinesi in Cisgiordania e a Gaza - ha concluso - compresi investimenti per favorire un ambiente migliore".

Gli Usa riaprono il consolato chiuso da Trump

In visita a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, Blinken ha annunciato al presidente palestinese Mahmoud Abbas la riapertura del consolato generale degli Stati Uniti a Gerusalemme - una mossa che ripristina i legami con i palestinesi che erano stati declassati dall'amministrazione Trump. L'amministrazione americana vuole sostenere il presidente Abbas in chiave anti Hamas.

Mentre Gaza cerca un difficile ritorno alla normalità, Israele ha riaperto il principale passaggio verso la Striscia. "È anche nel nostro interesse migliorare le condizioni dei palestinesi", ha concluso Netenyahu.

Il viaggio di Blinken proseguirà in Giordania e Egitto, i due Paesi che con il loro ruolo di mediazione hanno favorito la tregua fra i due belligeranti.