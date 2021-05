Il parco solare galleggiante più alto del mondo

Più vicini al sole

Andare a caccia di sole in alta montagna. È quello che ha fatto Romande Energie, fornitore svizzero di servizi energetici, installando il primo parco solare galleggiante in ambiente alpino del mondo.

L'impianto si trova in mezzo al Lac des Toules, un lago artificiale situato 1.810 metri sopra il livello del mare nel comune di Bourg-Saint-Pierre, nel cantone Vallese, a pochi metri dal confine con l'Italia. I suoi pannelli producono il 50 per cento di energia in più di quelli a bassa altitudine, perché le condizioni tipiche della montagna potenziano la radiazione solare, come spiega il project manager Maxime Ramstein: "Ci sono temperature più basse, il che significa maggiore efficienza, e c'è il cosiddetto effetto Albedo: la radiazione solare è molto alta sul suolo, sul ghiaccio e sulla neve".

Un progetto premiato

Un impatto ridotto sull'ambiente

Anche la scelta della località precisa non è casuale. Il fatto che il parco solare sia situato su un bacino idrico anziché su un lago naturale, ne limita l'impatto sull'ambiente, dice Ramstein: "Viene svuotato ogni anno e si riempie di nuovo con lo scioglimento delle nevi, in primavera e in estate. Quindi c’è molto poca flora e fauna".

Una tecnologia replicabile

La struttura ha una durata prevista di 50 anni, con due cicli di 25 anni per i moduli solari. Il progetto pilota produce 800 mila kilowattora all’anno, equivalenti al fabbisogno di 220 famiglie. In caso di riuscita, il progetto verrà espanso per produrre energia per oltre 6 mila famiglie.

Non solo, ci informa Guillaume Fuchs di Romande Energie: "Prevediamo di estendere il progetto a Les Toules, ma anche di duplicare questo tipo di tecnologia su un altro lago".

