Immancabile nelle cartoline di Buenos Aires, l'imponente Obelisco di 68 metri, posto al centro del viale più largo della città, si sta rifacendo bello, in vista del suo 85° anniversario a maggio.

I lavori, originariamente previsti per l'anno scorso, ma che sono stati rimandati a causa della pandemia, sono durati 60 giorni. Per due mesi gli operai hanno dovuto tenere a bada le vertigini, per rimetterlo in condizioni perfette.

L'Obelisco, progettato dall'architetto Alberto Prebisch e inaugurato il 23 maggio 1936, ha una scala interna con 206 gradini.