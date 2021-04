Il sindaco di Minneapolis ha ordinato per la serata di oggi il coprifuoco nel timore di nuove proteste e nuovi scontri dopo l'uccisione di un ragazzo afroamericano da parte della polizia. Mella zona periferica teatro dell'episodio, Brooklyn Center, è stata dispiegata anche la Guardia Nazionale. Stando alla Polizia di Brooklyn Center, l'episodio ha avuto luogo ieri pomeriggio poco prima delle 14 ora locale, quando un agente ha fermato un'auto per violazioni del codice della strada.

La polizia ha affermato che il conducente del veicolo stesse risalendo in macchina mentre il poliziotto tentava di metterlo in stato di arresto e a quel punto uno degli agenti presenti ha aperto il fuoco. Ieri in serata centinaia di manifestanti sono scesi in strada e hanno marciato fino alla sede del locale dipartimento di Polizia dove ad aspettarli c'erano agenti in assetto anti sommossa che hanno anche usato lacrimogeni contro la folla. Si sono verificati momenti di tensione e tafferugli nei disordini durati fino a circa le 23 ora locale.