India: migliaia di fedeli si ammassano nel Gange per il bagno rituale

Decine di migliaia di devoti indù si stanno accalcando da questa notte ad Haridwar, in India, per il bagno rituale nel fiume Gange, in occasione della giornata cruciale del pellegrinaggo del Kumbha Mela, in totale violazione delle precauzioni anti Covid, che sta toccando il paese con una seconda ondata straordinariamente aggressiva. Oggi l'India ha registrato il più alto numero di infezioni in un giorno,168mila nuovi casi, ed è divenuto il secondo paese più toccato dalla pandemia, dopo gli Stati Uniti.