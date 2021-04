800 anni di silenzio. Poi Il risveglio. Dall’Islanda arrivano immagini spettacolari e riguardano il vulcano Fagradalsfjall che ha ripreso la sua attività. Un’eruzione spettacolare che ha fatto il giro del mondo.

Un fenomeno unico. Situato nella penisola di Reykjanes, nel sud-ovest del Paese a circa 40 chilometri dalla capitale Reykjavik, il vulcano ha attirato turisti e cittadini. Inattivo da otto secoli, il Fagradalsfjall si è risvegliato la scorsa settimana e non ha ancora smesso la sua attività. Alcuni turisti e cittadini coraggiosi si sono spinti non lontano dal cratere per un selfie o una passeggiata all'insegna dell'adrenalina.

L’eruzione era stata preannunciata da tempo, complici i piccoli terremoti dell’area. I geologi e gli scienziati sono rimasti sbalorditi dal fatto che sia stato proprio il Fagradalsfjall a risvegliarsi e al momento non sanno quando l’eruzione si interromperà.

I vulcani in questa zona dell’Islanda sono effusivi e non esplosivi, motivo per il quale non sono considerati pericolosi. La fuoriuscita della lava è avvenuta attraverso la colata, evitando la formazione di colonne di gas inquinanti e cenere nell’aria. Gli esperti non escludono comunque che, a seguito dell’eruzione, possano aprirsi delle crepe sul terreno circostante. Per precazione ora tutta la zona è stata chiusa al pubblico.

Islanda terra di vulcani

Sono 32 i sistemi vulcanici considerati attivi in Islanda, il numero più alto d'Europa. Nel Paese c'è una media di un'eruzione ogni cinque anni. L'isola si trova sulla dorsale medio atlantica, che separa la placca tettonica eurasiatica da quella nordamericana, i cui spostamenti sono alla base delle frequenti eruzioni. Scacciato comunque il timore di una replica di quanto avvenuto nel 2010, quando il vulcano Eyjafjallajokull diffuse nell'atmosfera enormi nubi di fumo e cenere che mandarono in tilt il traffico aereo internazionale per una settimana, con la cancellazione di 100 mila voli in tutto il mondo.

L'avvenimento più recente risale all'agosto 2014, quando un fenomeno eruttivo, durato sei mesi, interessò il sistema vulcanico di Bardarbunga, in un'area disabitata al centro dell'isola.