Bulgaria al voto per rinnovare il parlamento

In piena pandemia da coronavirus seggi aperti per il rinnovo del parlamento in Bulgaria. Favorito il partito conservatore Gerb del premier uscente Boyko Borissov, al potere da quasi dieci anni (nonostante le ricorrenti proteste popolari, e le numerose accuse di corruzione a carico dei politici di governo) che potrebbe prevalere sul partito socialista, prima forza di opposizione.

Intervistati ai seggi, molti elettori dichiarano di voler votare per il cambiamento, ma gli scenari ipotizzati dai sondaggi escludono che una sola formazione politica conquisti la maggioranza, rendendo dunque necessario formare una ampia coalizione. Tuttavia non sono pochi i cittadini che non si attendono dai risultati nessuna svolta.

Unica novità del panorama politico il neonato partito populista dello showman Slavi Trifonov, che potrebbe risultare terzo. Con 6,7 milioni di aventi diritto, ci si attende una affluenza tra il 40 e il 50 per cento. Il sistema di voto misto, proporzionale con una quota maggioritaria prevede uno sbarramento del 4 per cento per entrare nel parlamento monocamerale composto da 240 deputati.

L'accesso ai seggi è regolato secondo le prescrizioni anti Covid. Elettori in quarantena o disabili potranno votare servendosi dei seggi mobili. Le quasi 12 mila sezioni elettorali chiuderanno alle 20, ora locale, e subito dopo verranno diffusi i primi exit polls.