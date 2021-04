Si celebra la Pasqua in tutto il mondo questo weekend, la seconda dell'era Covid. Facciamo quindi un viaggio tra le celebrazioni religiose più suggestive del globo, partendo dalla cerimonia cristiana a Gerusalemme fino all'atipica processione a Masatepe, in Nicaragua, passando per la rappresentazione della Passione di Cristo a Iztapalapa, in Messico, quest'anno senza pubblico, per rispettare le misure sanitarie.

Unico punto in comune: le mascherine indossate da tutti.