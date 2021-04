Un centinaio di parenti si sono recati questo sabato a Hualien, Taiwan, per pregare per coloro che sono rimasti uccisi nell'incidente ferroviario mortale, che ha fatto 50 vittime e 178 feriti. I famigliari delle vittime in lacrime hanno cantato "Torna da me", durante una cerimonia rituale taoista, sperando di trovare conforto per i loro cari perduti.

Il treno venerdì trasportava 494 persone, all'inizio di un lungo fine settimana di vacanza, quando si è schiantato contro un camion. Il freno a mano del camion non era stato inserito correttamente.

L'incidente è avvenuto poco prima che il treno entrasse in un tunnel e molti passeggeri sono rimasti incastrati all'interno delle carrozze schiacciate.